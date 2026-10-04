Розігралися без Роналду: Португалія у матчі з шаленими голами перемогла Норвегію

Португалія здолала Норвегію з рахунком 2:1 у матчі Ліги націй. Це був третій поєдинок без участі Кріштіану Роналду.

Команди подарували вболівальникам видовищний матч із трьома красивими голами та напруженою кінцівкою. Португальці продовжили свою переможну серію, хоча завершували матч у меншості, передає 24 Канал.

Норвегія забила першою, але Португалія швидко відповіла

Норвежці на 36-й хвилині несподівано змогли відкрити рахунок. Центральний захисник Крістофер Аєр наважився на дальній удар і феноменально пробив з-за меж штрафного майданчика.

Гол Аєра у ворота Португалії: дивіться відео від Megogo

Втім, перевага гостей тривала надовго. Вже через дві хвилини Жоау Канселу продемонстрував свою майстерність та потужним ударом відправив м'яч у ворота Норвегії.

Гол Канселу у ворота Норвегії: дивіться відео від Megogo

Команди дуже швидко обмінялися ефектними голами, а на перерву пішли за нічийного рахунку 1:1.

Після перерви Португалія більше контролювала м'яч і поступово посилювала тиск на оборону суперника. Зрештою господарям вдалося забити вдруге.

Рамуш приніс Португалії перемогу

На 79-й хвилині Гонсалу Рамуш опинився у потрібному місці та замкнув передачу Жоау Фелікса.

Гол Рамуша у ворота Норвегії: дивіться відео від Megogo

Однак спокійно завершити зустріч господарям не вдалося. Франсішку Консейсау примудрився отримати дві жовті картки протягом однієї хвилини та залишив свою команду в меншості.

Норвегія спробувала скористатися чисельною перевагою, але врятуватися від поразки не змогла. Португалія втримала рахунок 2:1 та здобула четверту поспіль перемогу в Лізі націй.

Для команди Жорже Жезуша цей матч також став третім поспіль без Кріштіану Роналду. Попри відсутність головної зірки, португальці продовжують упевнено набирати очки.

Нагадаємо, 41-річний форвард хоче повернутися до національної команди, щоб забити 1000 гол у кар'єрі саме у футболці збірної.