"Це був їх план": непереможний боксер припустив, чи поверне Усик звання абсолютного чемпіона

Олександр Усик відмовився від поясу WBO, зробивши із британця Фабіо Вордлі нового чемпіона світу. Через такий вчинок українець втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Раніше він вже втрачав абсолют через реванш проти Тайсона Ф'юрі. Український боксер Олександр Гриців в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, чи захоче Олександр Усик знову стати абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі.

Чи захоче Усик втретє стати абсолютним чемпіоном у хевівейті?

Непереможний боксер упевнений, що Усик у майбутньому захоче втретє стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті та вчетверте у двох вагових категоріях.

Сто відсотків. Це був їх план. Я був упевнений, що він віддасть пояс WBO, після чого захоче втретє стати абсолютом у хевівейті,

– відповів Гриців.

Нагадаємо, що раніше Гриців зробив свій прогноз на можливий двобій Усика проти Деонтея Вайлдера. з яким українець хоче побитись у 2026 році. Наразі між командами боксерів тривають перемовини.

Як менеджер Вордлі розкритикував Усика?

Менеджер Фабіо Вордлі у коментарі talkSPORT Boxing розкритикував відмову Усика від чемпіонського поясу. Майк Офо заявив, що його клієнт заслужив на право побитись із Олександром, але останній втік від цього двобою.

"Фабіо заслужив право зустрітися з чемпіоном. Щойно він переміг Паркера, перше, що він зробив, це викликав Усика. Він біжить у напрямку Усика, а Олександр біжить у протилежний бік. Усик вийшов і сказав: "Знаєте, я хочу допомогти молодому поколінню". Коли хоч один боєць піклувався про бійця, який не входить до його команди? Це повна маячня", – заявляв Офо.

Аналітик Адам Кеттеролл звинувачував Усика у затягуванні прийнятого рішення щодо поясу WBO. На його думку, цей титул взагалі не був потрібен непереможному українцю.

