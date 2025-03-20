МОК поставив крапку у питанні боксу на Олімпіаді: яке рішення ухвалив комітет
- Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення повернути бокс у програму Олімпійських ігор, позбавивши Міжнародну боксерську асоціацію права проводити олімпійські турніри.
- На 114-й сесії МОК рішення було ухвалене одноголосно, присутніми були представники організації World Boxing.
- World Boxing була створена у 2023 році для збереження боксу в олімпійській програмі, а на Олімпіаді-2024 український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль.
Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо повернення боксу у програму Олімпійських ігор. Організація поставила остаточну крапку у цьому питанні.
МОК позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри. У 2023 році була створена організація Worl Boxing з метою зберегти бокс в олімпійський програмі.
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Чи повернеться бокс в олімпійську програму
На 114-й сесії МОК ухвалили остаточне рішення щодо повернення боксу в програму Олімпіади. Його ухвалили одноголосно, пише 24 канал з посиланням на IOC Media.
Дякуємо за схвалення повернення боксу в олімпійську програму. Ми можемо з нетерпінням чекати на чудовий олімпійський боксерський турнір,
– сказав президент МОК.
На засіданні були присутні очільник World Boxing Борис ван дер Ворст та очільник олімпійської комісії при World Boxing Геннадій Головкін.
Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 український боксер Олександр Хижняк став володарем золотої медалі.