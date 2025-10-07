У неділю, 5 жовтня, відбулися матчі сьомого туру французької Ліги 1 з футболу. В одному з них Лілль вдома приймав ПСЖ.

Команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Після цього поєдинку пресслужба парижан опублікувала відео в TikTok, яке викликає чимало питань, інформує 24 Канал.

Як ПСЖ зганьбився після гри проти Лілля?

Автором єдиного гола у складі ПСЖ став португалець Нуну Мендеш. Він забив красивим ударом зі штрафного й цей момент було викладено в соцмережі.

Проте пресслужба клубу зі всіх варіантів вирішила обрати для музичного супроводу російську пісню. На відео наклали аудіо з мультфільму "Маша та ведмідь".

Цей фрагмент уже зібрав понад шість мільйонів переглядів. Також під цим дописом більше, ніж 850 тисяч лайків.

ПСЖ опублыквав пост під російську пісню: дивіться відео

До слова. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів виступає український захисник Ілля Забарний. Також за парижан грає російський воротар Матвій Сафонов.

Зазначимо, що в серпні стався ще один зашквар у ПСЖ. Тренер парижан Луїс Енріке висловився щодо співіснування в команді Забарного та Сафонова, повторивши російський наратив про "спорт поза політикою".

Спорт і, зокрема, футбол – це найкращий спосіб мати здатність зближувати людей, створювати з них більше союз, ніж розділення. У цьому сенсі спорт та індивідуальності перебувають вище за політичні ситуації чи економічні інтереси політиків,

– цитує Енріке Le Figaro.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли європейські клуби ганебно публікують свої відео в соцмережах під російські пісні. Раніше, зокрема, італійська Аталанта робила пост під трек "Сігма бой".

Як виступає ПСЖ в сезоні-2025/2026?