Кандидат у президенти МОК обіймався з підсанкційним росіянином, що очолює "Юнармію"
- Морінарі Ватанабе, президент FIG та кандидат у президенти МОК, відвідав Москву і зустрівся з підсанкційними особами, зокрема, Нікітою Нагорним, який підтримує політику Путіна.
- Ватанабе висловився за повернення російських атлетів до міжнародних змагань під нейтральним прапором і закликав "утриматись від ненависті".
Президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе здійснив поїздку до країни-агресорки. У Росії кандидат у президенти МОК висловився за повернення їхніх атлетів до змагань.
У понеділок, 10 березня, до Москви прибув президент FIG та кандидат у президенти МОК Морінарі Ватанабе. Він провів зустрічі з токсичними особами, які перебувають під санкціями України та Євросоюзу, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Новий симпатик "нейтральних" терористів
Спортивний функціонер люб'язно обіймався з олімпійським чемпіоном та віцепрезидентом Федерації гімнастики Росії Нікітой Нагорним.
Цей "нейтральний" спортсмен активно підтримує загарбницьку політику диктатора Путіна. Підсанкційний атлет причетний до викрадання українських дітей з окупованих територій та очолює мілітаризовану структуру "Юнармія".
Відео зустрічі Ватанабе з Нагорним
Кандидат у президенти МОК виступив за повернення російських спортсменів до міжнародних змагань під нейтральним прапором.
Спортсмени найбільше чекають на можливість брати участь у міжнародних змаганнях. Я б хотів, щоб їхня мрія реалізувалася. У федерації ми припускаємо можливість участі у нейтральному статусі. Поки триває конфлікт, можливості виступу під російським прапором немає,
– заявив Ватанабе.
Минулого тижня Ватанабе відвідав столицю України. Японський функціонер агітував за повернення росіян та закликав "утриматись від ненависті".
Зазначимо, що Морінарі Ватанабе очолює Міжнародну федерацію гімнастики (FIG) з січня 2017 року. У вересні 2024 року він став одним із семи кандидатів на посаду президента МОК.
Нагадаємо, що багаторічний очільник МОК Томас Бах офіційно подав у відставку. Нового президента організації оберуть 20 березня.