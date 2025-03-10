Президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе здійснив поїздку до країни-агресорки. У Росії кандидат у президенти МОК висловився за повернення їхніх атлетів до змагань.

У понеділок, 10 березня, до Москви прибув президент FIG та кандидат у президенти МОК Морінарі Ватанабе. Він провів зустрічі з токсичними особами, які перебувають під санкціями України та Євросоюзу, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Новий симпатик "нейтральних" терористів

Спортивний функціонер люб'язно обіймався з олімпійським чемпіоном та віцепрезидентом Федерації гімнастики Росії Нікітой Нагорним.

Цей "нейтральний" спортсмен активно підтримує загарбницьку політику диктатора Путіна. Підсанкційний атлет причетний до викрадання українських дітей з окупованих територій та очолює мілітаризовану структуру "Юнармія".

Відео зустрічі Ватанабе з Нагорним

Кандидат у президенти МОК виступив за повернення російських спортсменів до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

Спортсмени найбільше чекають на можливість брати участь у міжнародних змаганнях. Я б хотів, щоб їхня мрія реалізувалася. У федерації ми припускаємо можливість участі у нейтральному статусі. Поки триває конфлікт, можливості виступу під російським прапором немає,

– заявив Ватанабе.

Минулого тижня Ватанабе відвідав столицю України. Японський функціонер агітував за повернення росіян та закликав "утриматись від ненависті".

Зазначимо, що Морінарі Ватанабе очолює Міжнародну федерацію гімнастики (FIG) з січня 2017 року. У вересні 2024 року він став одним із семи кандидатів на посаду президента МОК.

Нагадаємо, що багаторічний очільник МОК Томас Бах офіційно подав у відставку. Нового президента організації оберуть 20 березня.