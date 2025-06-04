"Я зможу зіграти": президент клубу УПЛ анонсував свій дебют у професійному футболі

У сезоні-2025/2026 одразу чотири клуби зіграють в Українській Прем'єр-лізі, які до цього виступали в Першій Лізі. Одним з новачків стане Кудрівка, для якої це буде перший виступ в еліті за всю її історію.

Команда з Чернігівщини несподівано в матчах плейоф здолала в серії пенальті Ворсклу, яка вперше вилетіла з УПЛ. Своїми емоціями від цієї події поділився президент Кудрівки Роман Солодаренко

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Готовий втілити мрію

Він розповів, що не вірить в удачу та не вважає серію пенальті лотереєю. На його думку, команда цілком заслужила на підвищення у класі своєю самовіддачею, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український Футбол.

Покладаюсь завжди виключно на власні сили. Кудрівка у матчі-відповіді показала, що ми команда, яка вміє терпіти, боротися та вигризати перемогу. Лотерея чи не лотерея – серія післяматчевих пенальті, удача це не удача... Не знаю. Матч у Полтаві показав, що Кудрівка дійсно більше хотіла перемогти,

– сказав Солодаренко

Також Роман Солодаренко прокоментував свій статус, адже є граючим президентом і неодноразово потрапляв до заявки своєї команди. Він поки так і не дебютував за неї на професійному рівні, але зробив гучний анонс на майбутню кампанію:

"Думаю, що в матчах УПЛ у наступному сезоні я зможу зіграти за Кудрівку й нарешті дебютувати у професійному футболі".

До слова. Наразі Роману Солодаренку 41 рік. Він є уродженцем Кудрівки та чимало матчів зіграв на аматорському рівні, але ніколи не виступав на професійному.

Нагадаємо, що в УПЛ за результатами попереднього сезону піднялися також Епіцентр, Полтава та Металіст 1925. Для перших двох клубів, як і для Кудрівки, це буде дебют в еліті українського футболу.