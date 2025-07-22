Президент гранда європейського футболу пішов на рішучі дії заради Забарного

Ілля Забарний в літнє трансферне вікно став ціллю для багатьох статусних клубів. Його хочуть підписати гранди Англійської Прем'єр-ліги, а також ПСЖ.

Саме чинний переможець Ліги чемпіонів тривалий час вважався фаворитом на підписання українця. Проте клубам не вдається досягнути фінальної домовленості, повідомляє 24 Канал із посиланням на RMC Sport.

Читайте також Манчестер Юнайтед оформив один з найдорожчих трансферів у своїй історії

Що вирішив зробити президент ПСЖ?

ПСЖ намагається зробити все можливе для трансферу захисника збірної України. Тому через відсутність прогресу в перемовинах щодо Іллі Забарного до цього процесу вирішив долучитися безпосередньо президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі.

Він має намір особисто втрутитися в діалог з керівництвом Борнмута, яке відхилило останню пропозицію у 60 мільйонів євро. Зазначається, що катарський бізнесмен часто йде на такі кроки, щоб досягти угоди в переговорних процесах, які є проблемними.

Очікується, що участь президента ПСЖ в перемовинах має допомогти французькому клубу підписати українського захисника. Також чинний переможець ЛЧ отримає кошти у вигляді відсотків із трансферу Уго Екітіке з Айнтрахта в Ліверпуль, що є ще одним позитивним фактором для закриття угоди.

Довідка. Ілля Забарний виступає за Борнмут з січня 2023 року. За цей час він провів за "вишень" 86 матчів, у яких відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, що фінансові вимоги Борнмута готовий задовольнити переможець Ліги Європи. Проте українець більше схиляється до переходу в паризький клуб.