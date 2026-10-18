Бекхем може стати конкурентом Інфантіно на виборах президента ФІФА

Світові футбольні чиновники продовжують шукати конкурента для Джанні Інфантіно. Президент ФІФА може зіштовхнутись з Девідом Бекхемом під час наступних виборів.

Зірковий англійський ексфутболіст розглядається у ролі головного антагоніста чинному очільнику ФІФА. Про це повідомило видання Sky Sports Deutschland.

Що пишуть про Бекхема як претендента на крісло у ФІФА

Протягом певного часу у Європі розглядають шляхи зміщення Інфантіно з посади. За інформацією джерела, у футбольних колах впевнені, що Бекхем не відмовиться від пропозиції взяти участь у виборах президента ФІФА, які відбудуться восени 2027-го у марокканському місті Рабат.

Йдеться також про те, що футбольні чиновники і досі незадоволені політикою Інфантіно, а Бекхема вважають людиною, яка не потраплятиме у корупційні скандали.

Нагадаємо, що позиції Джанні Інфантіно у світовому футболі різко похитнулись під час та після ЧС-2026. У момент футбольного форуму критику у світі викликало призупинення дискваліфікації американського нападника Фоларіна Балогуна.

Уже після Мундіалю світовий футбол негативно сприйняв спробу Інфантіно продати частину прав на ЧС приватним інвесторам.

Кого ще бачать можливим наступником Інфантіно

За інформацією німецьких журналістів, від перспективи участі у виборчому процесі раніше відмовились президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі та очільник УЄФА Александер Чеферін.

Окремо у медіа фігурувало ім’я колишнього футболіста Тоттенгема Рамона Вега, який понад 20 років працює у сфері фінансів.