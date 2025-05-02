Світоліна виграла майже 300 тисяч євро: всі призові українок на турнірі в Мадриді

Українські тенісистки вдало зіграли на ґрунтовому Мастерсі у столиці Іспанії. Сумарно дівчатам вдалось заробити майже 600 тисяч євро.

В Мадриді підходить до завершення жіночий тенісний турнір категорії WTA1000 на ґрунті. Серед майже сотні учасниць змагання було четверо українок, повідомляє 24 Канал.

До теми Програла першій ракетці світу: Еліна Світоліна достойно вилетіла у півфіналі турніру в Мадриді

Більш ніж півмільйона

Наші дівчата виступили доволі вдало. Трьом з них вдалось дістатися 1/8 фіналу, а Еліна Світоліна зупинилась всього за крок до фіналу. Тим часом, стали відомі розміри призових, які тенісистки заробили в столиці Іспанії.

Найменше отримала Дар'я Снігур. Тенісистка вилетіла у першому ж колі відбору, але при цьому змогла виграти 6 270 євро. Куди більші заробітки вийшли у тих, хто грав в основній сітці.

Даяна Ястремська поповнила свій гаманець на 30 895 євро. Одеситка пройшла тільки у друге коло, де поступилась майбутній фіналістці Коко Гауфф. Суттєво більше заробила Юлія Стародубцева, яка пройшла крізь кваліфікацію.

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Дівчина зупинилась в 1/8 фіналу, завдяки чому виграла 90 445 євро. На один раунд більше протрималась Марта Костюк, її у чвертьфіналі вибила перша ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Доробок киянки становив 165 670 євро. Найбільше ж вдалось виграти Еліні Світоліній. Вихід у півфінал приніс першій ракетці України аж 291 040 євро. Таким чином українкам сумарно підкорилась сума 584 320 євро.