Головний тренер Евертона розповів, що очікує на клуб та Миколенка

Наставник футбольного клубу Евертон Девід Моєс розповів про про перемовини щодо нового контракту Віталія Миколенка. Тренер "ірисок»"висловився доволі лаконічно.

Девід Моєс поспілкувався із журналістами під час пресконференції напередодні поєдинку завершального туру АПЛ проти Тоттенгема та згадав Віталія Миколенка. Його слова передає 24 Канал.

Що сказав тренер про Миколенка?

Однією з тем для обговорення був контракт флангового захисника команди Віталія Миколенка.

Трудова угода 26-річного українця спливає влітку, а нова ще не підписана. Тому Моєс прокоментував майбутнє основного футболіста своєї команди.

Я думаю, що ми дуже близькі до чогось з Мико, так,

– сказав шотландський фахівець.

Зазначимо, що раніше футбольний інсайдер Фабрісіо Романо також стверджував, що сторони близькі до пролонгації угоди, а новий контракт колишнього гравця київського Динамо діятиме щонайменше до 2029 року.

Як проходить сезон Миколенка в Евертоні?

У кампанії 2025/26 українець провів 35 з матчів в усіх турнірах. Завершальний поєдинок сезону Евертон проведе у неділю, 24 травня, коли зіграє виїзний матч проти Тоттенгема.

Колектив Моєса уже не має турнірної мотивації. З 49 очками в активі Евертон іде на 12 місці у турнірній таблиці та достроково зберіг місце у лізі на наступний сезон. "Іриски" також втратили математичні шанси на потрапляння в єврокубки.

Тоттенгем розміщується на 17 сходинці чемпіонату. У випадку невдачі та перемоги Вест Гема в останньому турі "шпори" можуть покинути елітний дивізіон АПЛ.