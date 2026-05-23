Девід Моєс поспілкувався із журналістами під час пресконференції напередодні поєдинку завершального туру АПЛ проти Тоттенгема та згадав Віталія Миколенка. Його слова передає 24 Канал.

Що сказав тренер про Миколенка?

Однією з тем для обговорення був контракт флангового захисника команди Віталія Миколенка.

Трудова угода 26-річного українця спливає влітку, а нова ще не підписана. Тому Моєс прокоментував майбутнє основного футболіста своєї команди.

Я думаю, що ми дуже близькі до чогось з Мико, так,

– сказав шотландський фахівець.

Зазначимо, що раніше футбольний інсайдер Фабрісіо Романо також стверджував, що сторони близькі до пролонгації угоди, а новий контракт колишнього гравця київського Динамо діятиме щонайменше до 2029 року.

Як проходить сезон Миколенка в Евертоні?

У кампанії 2025/26 українець провів 35 з матчів в усіх турнірах. Завершальний поєдинок сезону Евертон проведе у неділю, 24 травня, коли зіграє виїзний матч проти Тоттенгема.

Колектив Моєса уже не має турнірної мотивації. З 49 очками в активі Евертон іде на 12 місці у турнірній таблиці та достроково зберіг місце у лізі на наступний сезон. "Іриски" також втратили математичні шанси на потрапляння в єврокубки.

Тоттенгем розміщується на 17 сходинці чемпіонату. У випадку невдачі та перемоги Вест Гема в останньому турі "шпори" можуть покинути елітний дивізіон АПЛ.