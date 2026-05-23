Дэвид Мойес пообщался с журналистами во время пресс-конференции накануне поединка заключительного тура АПЛ против Тоттенхэма и вспомнил Виталия Миколенко. Его слова передает 24 Канал.

Что сказал тренер о Миколенко?

Одной из тем для обсуждения был контракт флангового защитника команды Виталия Миколенко.

Трудовое соглашение 26-летнего украинца истекает летом, а новое еще не подписано. Поэтому Мойес прокомментировал будущее основного футболиста своей команды.

Я думаю, что мы очень близки к чему-то с Мико, да,

– сказал шотландский специалист.

Отметим, что ранее футбольный инсайдер Фабрисио Романо также утверждал, что стороны близки к пролонгации соглашения, а новый контракт бывшего игрока киевского Динамо будет действовать как минимум до 2029 года.

Как проходит сезон Миколенко в Эвертоне?

В кампании 2025/26 украинец провел 35 из матчей во всех турнирах. Завершающий поединок сезона Эвертон проведет в воскресенье, 24 мая, когда сыграет выездной матч против Тоттенхэма.

Коллектив Мойеса уже не имеет турнирной мотивации. С 49 очками в активе Эвертон идет на 12 месте в турнирной таблице и досрочно сохранил место в лиге на следующий сезон. "Ириски" также потеряли математические шансы на попадание в еврокубки.

Тоттенхэм размещается на 17 строчке чемпионата. В случае неудачи и победы Вест Хэма в последнем туре "шпоры" могут покинуть элитный дивизион АПЛ.