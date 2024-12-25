Сезон 2024-2025 в чемпіонаті Англії наблизився до свого екватора. До Різдва команди відіграли по 17 турів, а турнірна таблиця подарувала кілька сенсацій, повідомляє 24 Канал.

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Прогрес "вишневих"

Такою несподіванкою сталі вдалі виступи Борнмута. Скромна команда примудрилась виграти 8 з 17-ти зустрічей та нині розташувалась аж на п'ятому місці.

Відстань від четвертої сходинки, яка дає право зіграти в Лізі чемпіонів, становить всього три бали. При цьому "вишні" вже встигли обіграти Тоттенхем, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Одним із лідерів команди Іраоли є українець Ілля Забарний. Центральний захисник відіграв усі матчі АПЛ без замін та справив приємне враження, привернувши увагу топ-клубів.

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Такі виступи Борнмута вже дають привід говорити про єврокубкові амбіції клубу. Правда, про путівку в Лігу чемпіонів поки говорити зарано. Коефіцієнт на потрапляння "вишень" у головний турнір Європи становить аж 11,00.

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Одразу вісім клубів мають вищі шанси на фініш у топ-четвірці. Експерти не сумніваються, що там опиняться Ліверпуль (1,01), Арсенал (1,03) та Челсі (1,05). Фаворитом на останню позицію залишається Манчестер Сіті (1,50).

Манкуніанці провалили листопад-грудень, зазнавши дев'ятьох поразок у 12-ти матчах в усіх змаганнях. Зараз підопічні Гвардіоли сьомі, в одному балі позаду Борнмута.

До слова, чемпіонство "вишень" є ще більш захмарною подією та оцінюється коефіцієнтом 300,00. Цікаво, що стільки ж дають на перше місце Тоттенхема або Манчестер Юнайтед.

Фаворити на перемогу в АПЛ: