Серед учасників Олімпійських ігор також буде і Україна. Наша збірна поїхала в Італію у складі 46-ти спортсменів, повідомляє 24 Канал.

До теми Скільки заплатять українським спортсменам за медалі на Олімпіаді-2026

Чи чекає Україна на успіх в біатлоні?

Наша команда покладає великі надії на біатлон. Саме у цьому виді спорту Україна здобула поки останню свою золоту медаь на зимових Олімпіадах.

Сталось це у 2014 року, коли наша жіноча збірна стала переможницею естафети. Тоді "золото" здобули Юлія Джима, Олена Підгрушна, а також сестри Валентина та віта Семеренки.

Тепер же Україна розпочне свої біатлонні виступи зі змішаної естафети. Чотири біатлоністи пробіжуть дистанцію по 6 кілометрів на локації Антгольц-Антерсельва.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на біатлон на Олімпійських ігор-2026. Шанси на перемогу України в зимовій естафет оцінені аж у 1000,00. Найнижчі коефіцієнти мають Франція (2,75) та Швеція (3,25). Ймовірність успіх у Італії становить 4,00, а Норвегії – 5,00.

*Коефіцієнти подані станом на 00:25 07.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Хто представить Україну?

Вже точно відомо, що серед чоловіків для цього етапу обрано Дмитра Підручного та Віталія Мандзина. А ось жіночу "половину" нашої команди поки не оголошували.

Головний тренер жіночої збірної України Микола Зоц лише зазначив, що Юлія Джима не готується до естафети. Чемпіонка Ігор-20141 готується до індивідуальної гонки, яка є її коронною дисципліною.

Змішана естафета розпочнеться у неділю, 8 лютого, о 15:05 за київським часом. Пряма трансляція змагання буде на каналі Суспільне Спорт, яки є офіціним мовнииком зимових Олімпійських ігор в Україні.