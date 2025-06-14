Промоутер Джошуа назвав найстрашніший нокаут у боксі: видовищне відео

У березні 2024 році відбувся яскравий бій між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. Цей поєдинок надовго закарбувався в пам'яті Едді Гірна.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа продовжує залишатися одним з топ-боксерів світу. Його промоутер Едді Гірн назвав свою версію найкращого та найстрашнішого нокауту, який бачив на власні очі, пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

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Хірн був вражений нокаутом від Джошуа

У своєму послужному списку нокаутер має перемоги над такими зірками хевівейту, як Володимир Кличко та Ділліан Вайт. Проте найбільше вразив Хірна удар Джошуа, яким він вирубив гіганта з ММА Френсіса Нганну.

Найкращий нокаут був у поєдинку Джошуа проти Нганну. Це було найстрашніше, що я коли-небудь бачив на власні очі, особливо коли я вийшов на ринг після цього,

– розповів Хірн.

Відео ефектного нокауту в бою Джошуа – Нганну

Зазначимо, що Ентоні Джошуа на боксерському рингу здобув 28 перемог у 32 поєдинках, в тому числі 25 – нокаутом. Після двох поспіль поразок від Олександра Усикам Ей Джей зумів повернутися на Олімп, перемігши Джермейна Франкліна, Роберта Хеленіуса, Отто Валліна та Френсіса Нганну.

Однак у поєдинку проти Даніеля Дюбуа олімпійський чемпіон був не схожим на себе та без шансів програв у 5-му раунді. До речі, Олександр Усик не сумнівається, що Ей Джей переможе "Динаміта" у реванші.