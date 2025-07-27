"Св*ні, тут вам не раді": у Грузії спалахнули протести через росіян на ЧС-2025

У столиці Грузії з 22 по 30 липня відбувається чемпіонат світу з фехтування. На турнір у Тбілісі допустили російських та білоруських спортсменів.

На тлі скандального допуску спортсменів з Росії та Білорусі у Тбілісі виникли протести. У ніч на 27 липня у столиці Грузії мітингувальники почали виходити на вулиці, пише 24 канал із посиланням на Федерацію фехтування України.

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Чому виникли протести у Грузії?

О 4-й ранку грузинські протестувальники запустили салют біля готелю, де мешкають фехтувальники ворожої країни.

Мітингувальники також розгорнули банер з написом: "Російські св*ні, тут вам не раді. Сьогодні феєрверк, а завтра будуть "Гради".

Грузини влаштували мітинг через росіян:

Мешканці Тбілісі, а також українці зібрались також вдень 27 липня біля Олімпійського палацу спорту. Протестувальники обурені тим, що росіяни виступають на змаганнях разом з представниками цивілізованого світу.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація фехтування допустила фехтувальників з ворожої країни під "нейтральним" прапором, які мають зв'язок з російською окупаційною армією. Зокрема, офіцерів Софію Велику та Яну Єгорян.

Раніше повідомляли про те, що Юлія Бакастова перемогла Софію Велику з Росії на чемпіонаті світу 2025 з фехтування у Тбілісі. Українська фехтувальниця завдала вирішального удару.