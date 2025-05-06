Зінченко за крок від фіналу Ліги чемпіонів: чого чекати від матчу ПСЖ – Арсенал
Паризька команда здобула мінімальну перевагу над Арсеналом і тепер має намір захистити її вдома. Переможець пари вийде у свій другий фінал Ліги чемпіонів в історії.
В Лізі чемпіонів 2024-2025 наступила пора матчів-відповіді 1/2 фіналу. На середу, 7 травня, винесена гра у Парижі, де місцевий ПСЖ протистоятиме Арсеналу, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.
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Арсеналу треба камбек
Команди мали майже рівні шанси на прохід у фінал перед першим матчем. Втім гра у Лондоні дещо здивувала, адже Арсеналу не вдалось здобути бодай нічию.
Ранній гол від Дембеле став єдиним у матчі, а отже і зробив ПСЖ фаворитом в цій парі. Тепер команді Луїса Енріке достатньо не програти вдома, щоб вийти у свій другий фінал ЛЧ в історії.
При цьому обидві команди майже вирішили свої завдання на внутрішній арені. Арсенал вже втратив шанси на чемпіонство, але при цьому вже де-факто забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів. ПСЖ вже давно виграв "золото" Ліги 1 і тепер має хіба що підготуватися до фіналу Кубка.
Прогноз Favbet
Тому всі сили команд будуть кинуті на півфінальний матч в Лізі чемпіонів. Фаворитом у ньому очікувано вважається ПСЖ згідно з котирувань Favbet.
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Прохід французів у фінал оцінюється у 1,26, тоді як Арсеналу – аж у 3,96. Що ж стосується розкладу сил безпосередньо на гру в Парижі, то коефіцієнти наступні:
- перемога ПСЖ – 2,12
- нічия – 3,75
- перемога Арсеналу – 3,40
Ймовірність серії пенальті становить 5,50. При цьому експерти очікують на результативний матч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,68, тоді як на ТМ2,5 – 2,21. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти:
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 2,20
- Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,50
- Бредлі Барколя (ПСЖ) – 2,50
- Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 2,50
- Дезіре Дуе (ПСЖ) – 3,30
- Букайо Сака (Арсенал) – 3,50
- Ітан Нванері (Арсенал) – 4,00
- Лі Кан Ін (ПСЖ) – 4,00
- Леандро Троссар (Арсенал) – 4,00
- Мікель Меріно (Арсенал) – 4,00
- Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 4,00