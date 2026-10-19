ПСЖ – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів в Україні

У вівторок, 20 жовтня, у Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 розпочнеться третій тур. Одним з центральних поєдинків цього кола стане зустріч у Парижі чинного переможця турніру ПСЖ та Барселони.

Гра ПСЖ – Барселона відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" та розпочнеться о 22:00. Переглянути поєдинок можна онлайн в Україні, повідомляє 24 Канал.

Хто покаже матч ПСЖ – Барселона

Матчі Ліги чемпіонів в Україні транслює медіасервіс MEGOGO, який покаже зустріч ПСЖ – Барселона у прямому ефірі.

Поєдинок буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Трансляції матчу передуватиме студія MEGOGO у форматі 3+2, яка розпочнеться о 21:00. Ведуча – Олександра Кучеренко. До неї в студії долучаться ексгравець збірної України Едуард Цихмейструк та актор, сценарист студії "Мамахохотала", ведучий програми "Небезпечна передача" Олег Маслюк.

На матчі у трансляції працюватимуть Вадим Шевякін та Віталій Похвала.

ПСЖ і Барселона набрали по 6 очок у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, обидві команди підійдуть до очного матчу після результативних перемог у другому турі: парижани обіграли Манчестер Сіті з рахунком 4:2, а каталонці перемогли Галатасарай – 4:1.

Барселона і ПСЖ після двох турів мають дві перемоги, так само як і Арсенал та Спортінг.

Додамо, шляхи команд перетиналися 15 разів, а перевагу зберігає ПСЖ – 6 перемог. Ще 5 поєдинків виграла Барселона, тоді як інші 4 гри завершилися нічиєю.