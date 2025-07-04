Оновлений Клубний чемпіонат світу 2025 року у США набирає обертів. ПСЖ та Баварія зустрінуться у битві за путівку у півфінал турніру, але лише одна команда зможе вийти у наступний раунд, повідомляє 24 канал.

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Хто покаже матч ПСЖ – Баварія

Протистояння між ПСЖ та Баварією відбудеться на "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті. Початок матчу 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року о 19:00 за київським часом.

Офіційним мовником Клубного чемпіонату світу 2025 року у США є компанія DAZN. Фанати футболу в Україні зможуть побачити матч ПСЖ – Баварія на каналі Суспільне Спорт, який також доступний на медіасервісі Megogo.

Довідка. Востаннє ПСЖ та Баварія зустрічались між собою у груповому етапі Ліги чемпіонів 2024/2025. Тоді мюнхенці обіграли парижан з рахунком 1:0 завдяки голу захисника Кім Мін Дже.

Нагадаємо, що переможець пари ПСЖ – Баварія зустрінеться з тріумфатором протистояння Реал – Боруссія Дортмунд. "Вершкові" та "джмелі" зіграють 5 липня о 22:00 за київським часом.