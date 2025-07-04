Обновленный Клубный чемпионат мира 2025 года в США набирает обороты. ПСЖ и Бавария встретятся в битве за путевку в полуфинал турнира, но только одна команда сможет выйти в следующий раунд, сообщает 24 канал.

Читайте также ПСЖ – Бавария: прогноз на битву за полуфинал Клубного чемпионата мира-2025

Кто покажет матч ПСЖ – Бавария

Противостояние между ПСЖ и Баварией состоится на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Начало матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира 2025 года в 19:00 по киевскому времени.

Официальным вещателем Клубного чемпионата мира 2025 года в США является компания DAZN. Фанаты футбола в Украине смогут увидеть матч ПСЖ – Бавария на канале Суспільне Спорт, который также доступен на медиасервисе Megogo.

Справка. Последний раз ПСЖ и Бавария встречались между собой в групповом этапе Лиги чемпионов 2024/2025. Тогда мюнхенцы обыграли парижан со счетом 1:0 благодаря голу защитника Ким Мин Дже.

Напомним, что победитель пары ПСЖ – Бавария встретится с триумфатором противостояния Реал – Боруссия Дортмунд. "Сливочные" и "шмели" сыграют 5 июля в 22:00 по киевскому времени.