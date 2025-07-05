ПСЖ вдев'ятьох ефектно переграв Баварію та пройшов у півфінал Клубного чемпіонату світу

У суботу, 5 липня, відбувся чвертьфінал Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу між ПСЖ та Баварією. У півфінал турніру пробився клуб із Парижа.

Чвертьфінальна стадія Клубного чемпіонату світу-2025 в самому розпалі! Центральна зустріч цієї стадії пройшла у Атланті, де зустрілись ПСЖ та Баварія, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Битва фаворитів

Ці команди вважались одними з головних фаворитів всього турніру. Мюнхенці минулого сезону виграли чемпіонат Німеччини, тоді як ПСЖ підкорились всі можливі титули.

Безумовно, головним став Кубок чемпіонів, здобутий у розгромному фіналі проти Інтера (5:0). Героєм того фіналу став Дезіре Дуе, який оформив дубль.

Втім на клубному Мундіалі француз не забив жодного голу. Але саме йому судилося стати героєм матчу проти Баварії. Мюнхенцям загалом вдавалось грати на рівних з ПСЖ та моментами навіть переважати суперника.

ПСЖ – Баварія 2:0

Гол: Дуе, 78, Дембеле, 90+7.

Чимало моментів мав Олісе, який тричі пробивав у площину воріт. Проте кожен із ударів відбив Доннарумма. Зрештою фортуна також не була на боці Баварії.

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Підопічні Компані втратили одразу двох гравців у першому таймі через пошкодження. Станішич відіграв лише півгодини, але головним ударом по Баварії стала травма Мусіали.

Лідер команди зламав ногу перед перервою і тепер нескоро повернеться в стрій. У підсумку парижани дочекались свого моменту на 78 хвилині. Невеш знайшов Дуе перед карним майданчиком Баварії і той влучно пробив у протихід Ноєра.

Баварія отримала шанс на камбек після двох вилучень у французів. Під завісу матчу Вільян Пачо зіграв прямою ногою в Леона Горецку, а Люка Ернандес ліктем відмахнувся від суперника.

Компенсований час ПСЖ проводив удев'ятьох, але Баварія цим скористатися не змогла. Був гол Кейна з подачі з флангу, але перед цим Гаррі заліз в офсайд.

А ось Дембеле таки вдалось забити свій гол на останній хвилині, реалізувавши контратаку. Тож ПСЖ крокує до півфіналу, де гратиме проти переможця пари Реал – Боруссія.

Огляд матчу ПСЖ – Баварія: дивитися відео