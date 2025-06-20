Сенсаційна поразка парижан: ПСЖ програв Ботафогу у другому матчі КЧС

У п'ятницю, 20 червня, чинний переможець Ліги чемпіонів-2024/2025 ПСЖ провів свій другий матч у рамках Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу у США. Суперником парижан став бразильський Ботафогу.

ПСЖ – Ботафогу 0:1

Гол: Жезус, 36.

У першому матчі Клубного чемпіонату світу ПСЖ легко розправився з Атлетіко. У другому матчі вболівальники очікували ще одну солодку перемогу, однак щось пішло не так, пише 24 канал.

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Неочікуваний результат для парижан

Переможці Ліги чемпіонів одразу перехопив ініціативу, аби спробувати швидко відкрити рахунок. Однак бразильська команда нормально витримала тиск з боку парижан і вдало зіграла в обороні.

На 36-й хвилині матчі Батофого провів вдалу атаку, шокувавши французів. Саваріно віддав чудову передачу на Жезуса і той забив гол з-меж штрафного.

У другому таймі ПСЖ відчайдушно намагалися зрівняти рахунок, однак Ботафого відбивав усі атаки. Попри домінування парижан, їм не вдалося вийти вперед у рахунку. Бразильці завдали всього чотири удари по воротах один з яких був влучним.

Таким чином, ПСЖ сенсаційно програв Ботафого у другому турі Клубного чемпіонату світу.

ПСЖ – Ботафого: відеоогляд матчу

Відзначимо, що у третьому турі Клубного чемпіонату світу ПСЖ протистоятиме Сіетлу Саундерс. Матч відбудеться 23 червня о 22:00.