10 березня, 14:47
ПСЖ – Челсі: о котрій і де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів

Олександра Власова
Основні тези
  • Матч ПСЖ – Челсі відбудеться 11 березня на стадіоні Парк де Пренс у Парижі о 22:00 за київським часом.
  • В Україні пряму трансляцію матчу покаже MEGOGO.

У середу, 11 березня, Париж прийматиме поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і Челсі. Цей матч стане першим очним протистоянням команд після фіналу Клубного чемпіонату світу з футболу.

24 канал розповість, коли і де можна буде подивитися цей матч. У ньому може взяти участь центральний захисник збірної України Ілля Забарний.

О котрій розпочнеться матч ПСЖ – Челсі?

Матч пройде на стадіоні Парк де Пренс у Парижі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Челсі: де дивитися гру?

В Україні пряму трансляцію матчу ПСЖ – Челсі ексклюзивно покаже MEGOGO.

Матч доступний для перегляду за передплатами "MEGOPACK", "Спорт", а також у пакетах "MEGOPACK N+S" та "MEGOPACK Y". 

Коментатором матчу буде Вадим Скічко.

Переможець протистояння між у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зустрінеться з командою, яка переможе в парі Галатасарай – Ліверпуль.

Протистояння ПСЖ – Челсі

Сезон 2004/2005 (груповий етап):

ПСЖ – Челсі – 0:0

Челсі – ПСЖ – 3:0

Сезон 2013/2014 (чвертьфінал):

ПСЖ – Челсі – 3:1

Челсі – ПСЖ – 2:0
За сумою двох матчів: 3:3, Челсі пройшов далі за правилом виїзного гола.

Сезон 2014/2015 (1/8 фіналу):

ПСЖ – Челсі – 1:1

Челсі – ПСЖ – 2:2 
За сумою: 3:3, ПСЖ пройшов далі за правилом виїзного гола.

Сезон 2015/2016 (1/8 фіналу):

ПСЖ – Челсі – 2:1

Челсі – ПСЖ – 1:2
За сумою: 4:2, ПСЖ пройшов далі.

Загалом у рамках Ліги чемпіонів команди провели 8 матчів:

  • перемоги Челсі – 2,

  • перемоги ПСЖ – 3,

  • нічиї – 3.

Різниця м'ячів – 10:11 на користь ПСЖ.

Що відомо про Лігу Чемпіонів 2025/2026?

  • Сезон стартував у вересні 2025 року і триватиме до 30 травня 2026 року. Фінальний матч відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

  • Французька команда продемонструвала яскраву результативність у груповому етапі: у матчі проти Баєра вона здобула розгромну перемогу 7:2 (21 жовтня 2025), що стало однією з найрезультативніших ігор регулярного сезону.

  • Челсі впевнено пройшов груповий етап, здобувши важливі перемоги, зокрема над Барселоною 3:0 та Пафосом 1:0, і готуються до плей‑оф після тріумфу у Клубному чемпіонаті світу з футболу над ПСЖ. 