П'ята спроба взяти трофей: як ПСЖ грав у фіналах єврокубків

Паризька команда не є частим учасником вирішальних матчів на міжнародній арені. ПСЖ виграв лише один Кубок володарів Кубків, тоді як ще три фінали програв.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 визначились фіналісти турніру. Першим став Інтер, який у гарячих півфінальних битвах вибив Барселону. Його суперником у вирішальному матчі стане ПСЖ.

До теми Інтер та ПСЖ визначать переможця Ліги чемпіонів-2024/25

Французи двічі здолали лондонський Арсенал та потрапили у свій п'ятий єврокубковий фінал в історії. 24 Канал згадує, як ПСЖ раніше грав у вирішальних матчах на міжнародній арені.

Кубок володарів Кубків 1995-1996. ПСЖ – Рапід 1:0

До середини 90-их ПСЖ не хапав зірок з неба та мав лише одне чемпіонство. Потужний поштовх команді дав Луїс Фернандес, який вивів парижан у їх перший єврофінал.

У Кубку Кубків команда на своєму шляху здолала потужні на той час Парму та Депортиво. У фіналі ж в суперниках був сенсаційний Рапід, який не став проблемою для ПСЖ. Єдиний гол від Нготті приніс ПСЖ трофей.

Огляд матчу ПСЖ – Рапід:

Суперкубок УЄФА-1996. Ювентус – ПСЖ 6:1 / 3:1

На той час не переможці Кубка УЄФА, а саме тріумфатори Кубка Кубків виходили на Суперкубок УЄФА. ПСЖ потрапив на сильний Ювентус Марчело Ліппі, який виграв Лігу чемпіонів.

Боротьби в Суперкубку не вийшло. Туринці забили дев'ять голів у двох іграх та легко здобули трофей. За парижан в обох матчах відзначився бразилець Раї і в обох випадках – з пенальті.

Кубок володарів Кубків 1996-1997. Барселона – ПСЖ 1:0

Вже за рік парижани змінили тренера на Рікардо Гомеса. Проте це не завадило другий сезон поспіль вийти у фінал Кубка Кубків. Шлях до фіналу не був сповнений топ-команд, але у півфіналі французи вибили Ліверпуль.

А ось у вирішальному матчі проти Барселони ПСЖ був явним аутсайдером. Втім парижани змогли дати бій зірковій команді Боббі Робсона, проте програли в один м'яч. Його перед перервою з пенальті забив легендарний Роналдо. Той, що "Зубастик".

Читайте також У Парижі у натовп вболівальників ПСЖ в'їхав автомобіль

Ліга чемпіонів 2019-2010. Баварія – ПСЖ 1:0

Вперше потрапити у фінал ЛЧ парижанам вдалось вже в епоху катарських власників. Сталось це в ковідний сезон, коли догравання турніру змістили аж на серпень.

Команда Томаса Тухеля в групі впевнено пройшла Реал, Брюгге та Галатасарай з показником у 16 очок з 18-ти можливих. У плей-оф же був близьким виліт від Боруссії після 1:2 на виїзді. Але парижани оформили камбек у другій грі (2:0).

Далі були проходи Аталанти та Лейпцига, причому з першими був черговий камбек. Італійці до останнього вели 1:0, але примудрились пропустити двічі в компенсований час. Зрештою у вирішальному матчі ПСЖ зійшовся із неймовірною Баварією з Левандовським.

Попри явний статус фаворита команда Фліка не мала відчутної переваги у фіналі. Парижани мали достатньо моментів для перемоги, проте німців рятував Ноєр. Зрештою єдиний гол від Комана (до речі, ексгравця ПСЖ) залишив підопічних Тухеля без трофея.

Відеоогляд матчу Баварія – ПСЖ: