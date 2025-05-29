Запекле протистояння за бажаний трофей: де дивитися фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер
- Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтер відбудеться 31 травня на "Альянц-Арені" в Мюнхені.
- Матч можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також стежити за текстовою онлайн-трансляцією на сайті 24 Каналу.
У суботу, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів. У запеклому протистоянні зійдуться ПСЖ та Інтер.
Обидві команди подолали запеклий шлях до довгоочікуваного фіналу. У фіналі суперники змагатимуться за трофей Ліги чемпіонів, пише 24 канал.
Читайте також Вперше в історії: як Шевченко, Блохін і Бєланов презентували три "Золоті м'ячі" у Львові
Хто транслюватиме фінал Ліги чемпіонів
Протистояння відбудеться в Мюнхені на "Альянц-Арені".
Матч ПСЖ – Інтер онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".
Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.
Зверніть увагу! Протистояння розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Відзначимо, що у півфіналах Інтер здолав Барселону, а ПСЖ переміг Арсенал.