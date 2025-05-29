Напередодні бою між ПСЖ та Інтером: всі матчі між французами та італійцями у єврофіналах

ПСЖ та Інтер з'ясують ім'я найкращої команди у цьому сезоні. Це буде четвертий випадок, коли у матчі за єврокубок зіграють представник Ліги 1 проти Серії А.

У суботу, 31 травня, в Мюнхені відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024-2025. У вирішальному матчі за головний єврокубок зійдуться французький ПСЖ та італійський Інтер. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Всі учасники Ліги чемпіонів 2025-2026: хто та коли стартуватиме в головному єврокубку

Французькі команди – рідкі гості у єврокубкових фіналах. В ЛЧ представники цієї країни зіграли чотири фінали, вигравши лише один. 24 Канал згадує усі зустрічі команд з Франції та Італії у вирішальних матчах різних єврокубків. Таке ставалось три рази.

Ліга чемпіонів-1993. Марсель – Мілан 1:0

Перша фінальна битва між французами та італійцями у фіналі відбулась вже у дебютному розіграші Ліги чемпіонів. Тоді турнір тільки-но пережив реінкарнацію з Кубка чемпіонів.

У фіналі несподівано опинився Марсель, якому треба було протистояти явному фавориту в особі Мілана. Втім команда Раймонда Гуталса змогла здивувати, мінімально обігравши "россонері". Єдиний гол перед перервою провів захисник Болі.

Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-1993:

Суперкубок УЄФА-1996. Ювентус – ПСЖ 6:1 / 3:1

За три роки франко-італійська битва сталась у матчах за Суперкубок УЄФА. Тоді турнір проводився у два матчі, але це не додало шансів ПСЖ. Парижани тоді виграли Кубок володарів Кубків, тоді як Юве тріумфував в ЛЧ.

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Команда Марчелло Ліппі знищила французів з рахунком 9:2 за сумою двох ігор. Шість із цих голів туринці забили на виїзді. Дублі на рахунку Падовано та Дель П'єро, тоді як за ПСЖ в обох матчах відзначився Раї з пенальті.

Кубок УЄФА-1999. Парма – Марсель 3:0

Третій і поки останній єврофінал між Францією та Італією також вийшов без інтриги. У фіналі Кубка УЄФА потужна на той момент Парма впевнено розібралась із більш скромним Марселем.

В тій Пармі Альберто Малезані запалювали справжні легенди футболу – Буффон, Каннаваро, Тюрам, Діно Баджо, Богоссян, Верон, Креспо та К'єза. Останні двоє і відзначились у воротах провансальців, як і хавбек Ванолі.