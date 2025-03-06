Дикий нефарт ПСЖ: Ліверпуль дивом здобув найбільш нелогічну перемогу в Лізі чемпіонів

Команда Арне Слота видала дуже сірий матч у Парижі та мала всі шанси поступитися ПСЖ. Втім єдиний момент в кінці гри приніс Ліверпулю неочікувану перемогу.

ПСЖ – Ліверпуль 0:1

Гол: Елліотт, 88.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись перші матчі 1/8 фіналу. Центральною зустріччю цієї стадії можна назвати гру в Парижі, де місцевий ПСЖ протистояв Ліверпулю, повідомляє 24 Канал.

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Битва майже чемпіонів

Обидві команди підійшли до зустрічі у прекрасній формі. ПСЖ досі не програвав у чемпіонаті та вже готовий святкувати чергове "золото". Ліверпуль же також має солідну перевагу над конкурентами, тому його де-факто називають чемпіоном АПЛ.

При цьому кожна з команд забиває дуже багато цього сезону. Особливо це стосується Салаха та Дембеле, які забивають ледь не у кожному матчі. Луїсу Енріке та Арне Слоту вдалось виставити майже оптимальні склади.

Єдиною важливою втратою була травма Коді Гакпо, на місці якого вийшов Діого Жота. Ліверпуль почав обережно та хотів так провести всю гру, але ПСЖ забрав м'яч під свій контроль та майже не давав супернику видихнути.

ПСЖ знищував суперника

Гості лічені рази доходили до воріт Доннарумми, тоді як парижани змусили Аліссона спітніти. Бразилець здійснив аж чотири сейви до перерви та навіть пропустив після суперудару Кварацхелії.

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Втім Ліверпуль врятував VAR, який зафіксував мінімальний офсайд у Хвічі. Загалом ПСЖ напружував "червоних" постійно, але забити ніяк не вдавалось. Захист гостей діяв впевнено, а кіпер взагалі був в ударі.

Напад Ліверпуля навпаки розчаровував, тому недивно, що Слот замінив у другому таймі як Діаса з Жотою, так і Салаха. І саме ці зміни дозволили гостям здійснити диво.

Фортуна на боці Ліверпуля

Елліотт вийшов замість єгиптянина і вже за хвилину сам опинився із м'ячем перед воротами Доннарумми після пасу Нуньєса. Гарві точно пробив у дальній кут та приніс гостям абсолютно нелогічну перемогу.

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Статистика гри виглядає дуже красномовно. ПСЖ завдав 27 ударів, тоді як Ліверпуль – всього двох. Аліссон же здійснив аж 10 сейвів, тоді як Доннарумма пропустив єдиний постріл у ствір воріт.

Хай там як, але підопічні Слота наблизились до чвертьфіналу ЛЧ навіть попри жахливу якість гри. У ПСЖ буде шанс довести свою силу за тиждень, 11 березня, на "Енфілді".

Відеоогляд матчу ПСЖ – Ліверпуль