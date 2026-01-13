У Франції розгромно оцінили Забарного після сенсаційного вильоту ПСЖ з національного кубка

У понеділок, 12 січня, зірковий ПСЖ провів матч 1/16 фіналу Кубка Франції з футболу. Його суперником був скромний Париж, який у нинішньому сезоні тільки піднявся в елітний дивізіон.

Підопічні Луїса Енріке сенсаційно поступилися з рахунком 0:1 та залишили турнір. Після фінального свистка L'Equipe опублікував оцінки гравцям обох команд, інформує 24 Канал.

Як у Франції оцінили виступ Забарного?

У цій зустрічі брав участь й захисник збірної України Ілля Забарний. Він не встиг накрити суперника під час пропущеного гола та загалом продемонстрував не надто впевнений виступ, як і його партнери.

За сенсаційну поразку французькі журналісти дуже жорстко оцінили гравців ПСЖ. Дісталося не лише українцю, а й майже всім зіркам ПСЖ.

Забарний отримав четвірку за свій виступ – це на рівні Люки Шевальє, Фабіана Руїса та Бредлі Барколя. Гіршу оцінку дали лише Сенні Меюлю – 3, а найкращим гравцем матчу став воротар Парижа Нкамбадіо, який здійснив сім сейвів.



Оцінки гравців за матч ПСЖ – Париж / Скриншот з сайту L'Equipe

Також українця оцінили й експерти FootMercato. Вони відзначили його успішну гру під час верхової боротьби, проте зауважили, що в моменті з пропущеним м'ячем захисник міг зіграти краще.

Хоча Забарний і не був безпосередньо винен у голі Іконе, він явно міг би краще зіграти проти автора гола. Цей м'яч знизив його рейтинг, попри непогану гру до кінця матчу, у якому Ілля виграв всі чотири повітряні дуелі. Він міг зрівняти рахунок за ПСЖ з кутового, але головою пробив повз ворота,

– йдеться у повідомленні.

У цьому виданні оцінили українця рейтингом 4,5. За версією журналістів, Ілля і близько не був найгіршим гравцем своєї команди. Нижчі оцінки отримали: Беральдо (3), Рамуш (3), Меюлю (3,5), Барколя (3,5), Вітінья (4) та Руїс (4).

До слова. ПСЖ уперше за 12 років вилетів в 1/16 фіналу Кубка Франції. У попередніх двох кампаніях саме парижани тріумфували в турнірі.

Що відомо про кар'єру Забарного в ПСЖ?