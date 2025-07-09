Як ПСЖ познущався з Реала: відео голів та огляд матчу Клубного чемпіонату світу

Команда Луїса Енріке ефектно розібралась із мадридцями за крок до фіналу клубного Мундіаля. Героєм зустрічі став Фабіан Руїс, який оформив дубль.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 визначились фіналісти турніру. У другому півфіналі зустрічались два останні переможці Ліги чемпіонів – паризький ПСЖ та мадридський Реал, повідомляє 24 Канал.

До теми ПСЖ ефектно виніс Реал у півфіналі Клубного чемпіонату світу завдяки диким помилкам захисників

Огляд матчу

ПСЖ захопив ініціативу вже з перших хвилин та відправив Реал у нокдаун. До цього призвели помилки центрбеків. Спочатку Асенсіо подарував м'яч Дембеле і той допоміг відзначитися Руїсу.

Фабіан Руїс відкрив рахунок: дивитися відео

А за кілька хвилин Усман обікрав вже Рюдігера та реалізував вихід сам на сам із Куртуа. Після цього парижани впевнено контролювали гру та майже не дозволяли Реалу створювати небезпеку біля своїх воріт.

Дембеле використовує помилку Рюдігера: дивитися відео

Ба більше, ще до перерви підопічні Луїса Енріке забили втретє. Цього разу ПСЖ вдалась ідеальна контратака, в ході якої Руїс замкнув простріл від Хакімі та оформив дубль.

Фабіан Руїс вдруге забиває у ворота Реала: дивитися відео

Гра мала закінчуватися з рахунком 3:0, проте в кінці зустрічі крапку поставив Гонсалу Рамуш. Португалець точним ударом завершив контратаку ПСЖ та відсвяткував гол у стилі загиблого Діогу Жоти.

Як Гонсалу Рамуш добив Реал: дивитися відео

Таким чином, ПСЖ вийшов у свій перший фінал Клубного чемпіонату світу в історії. Там 13 липня команда Луїса Енріке посперечається за трофей із Челсі.