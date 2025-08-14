Французький ПСЖ зміг вирвати перемогу в Суперкубку УЄФА у Тоттенхема. Команда Луїса Енріке змогла трохи поповнити свій бюджет завдяки цьому успіху.

В італійському місті Удіне пройшов розіграш Суперкубка УЄФА-2025. В битві за трофей зійшлись ПСЖ та Тоттенхем, подарувавши фанатам шалену інтригу, повідомляє 24 Канал.

Скільки отримав ПСЖ?

Англійці вели з рахунком 2:0 та були близькими до успіху. Проте підопічним Луїса Енріке вдалось переломити хід гри під завісу основного часу та оформити камбек.

Зрештою ПСЖ тріумфував у серії пенальті. Цей успіх став першим для парижан в Суперкубку УЄФА. Перемога дозволила чемпіонам Франції заробити певні призові.

За участь у цьому матчі обидва клуби отримали по 4 мільйони євро. А за перемогу ПСЖ додатково нарахували ще 1,1 мільйона, тож загальна сума призових для французів становить 5,1 мільйона євро.

Саме таку суму за чутками Забарний отримуватиме у клубі за місяць. Нагадаємо, що за день до Суперкубка УЄФА ПСЖ оголосив про підписання Іллі Забарного. Гравець збірної України перейшов з Борнмута за 63 мільйони євро.