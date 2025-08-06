Невідомий герой ролика не надто впевнено тримався на ногах. Проте це не завадило розбишаці взяти участь у марафоні на 8 кілометрів, пише 24 Канал.

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П'яничка став зіркою Бразилії після кумедного марафону

У мережі завірусилося відео з п'яним марафонцем. Чоловік напідпитку стартував разом з учасниками бігу на 8 кілометрів. Відсутність спортивної форми та кросівок не завадила йому здійснити мрію.

Навіть у шльопанцях чоловік певний час очолював цей незвичний марафон. Після змагань хлопцю вручили відзнаку за участь у змаганнях, які він прославив на всю планету. Багато хто не міг повірити, що він зможе добігти до фінішу. У себе на батьківщині невідомий герой став зіркою соцмереж.

Відео, як п'яний чоловік приєднався до марафону

Що ж, тепер Неймару та Вінісісу Жуніору доведеться змагатися за популярністю з п'яним марафонцем. Хто б міг подумати!

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