Неизвестный герой ролика не слишком уверенно держался на ногах. Однако это не помешало хулигану принять участие в марафоне на 8 километров, пишет 24 Канал.

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Пьяница стал звездой Бразилии после забавного марафона

В сети завирусилось видео с пьяным марафонцем. Подвыпивший мужчина стартовал вместе с участниками бега на 8 километров. Отсутствие спортивной формы и кроссовок не помешало ему осуществить мечту.

Даже в шлепанцах мужчина некоторое время возглавлял этот необычный марафон. После соревнований парню вручили награду за участие в соревнованиях, которые он прославил на всю планету. Многие не могли поверить, что он сможет добежать до финиша. У себя на родине неизвестный герой стал звездой соцсетей.

Видео, как пьяный мужчина присоединился к марафону

Что ж, теперь Неймару и Винисису Жуниору придется соревноваться по популярности с пьяным марафонцем. Кто бы мог подумать!

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