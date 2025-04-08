Пятов у ролі "Кучерявого": Шахтар кумедно потролив Ярмоленка за інцидент з вболівальником

Скандальна розмова між лідером Динамо Андрієм Ярмоленком та юним вболівалником підірвала мережу. На гучну подію відреагували принципові конкуренти "біло-синіх".

Тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов покепкував зі свого колишнього партнера по збірній України Андрія Ярмоленка. Легендарний голкіпер разом з відомим коміком Амілем Насіровим розіграли пародію на інцидент, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу "гірників".

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Пятов відчитав "вболівальника"

У ролику Пятов виконав роль Ярмоленка, а Насіров – вболівальника. Комік з трибуни звернувся до ексголкіпера: "Андрію Валерійовичу, Андрію Валерійовичу, можна вас на…".

Легенда "гірників" відповів Насірову: "Що ти хочеш, малий, скільки тобі років?". "30", – сказав комік.

У відповідь Пятов зробив зауваження "вболівальнику": "Ну я тобі не Андрій Валерійович, я "Кучерявий".

Відео сценки за участю Пятова

Нагадаємо, що Андрій Пятов завершив футбольну кар'єру у 2023 році. Легендарний голкіпер залишився у рідному клубі, де працює тренером.

До речі, підопічний Андрія Пятова Дмитро Різник нещодавно отримав травму, через яку пропустить кілька важливих поєдинків.