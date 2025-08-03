Помер брат легендарного Мухаммеда Алі
- Рахаман Алі, молодший брат Мухаммеда Алі, помер на 83-му році життя, причина смерті не розкрита, деталі похорону будуть оголошені пізніше.
- Він написав дві книги про свого брата, зокрема "Це брат Мухаммеда Алі! Моє життя в андеркарді" та "Мій брат, Мухаммед Алі – остаточна біографія".
- Рахаман Алі, раніше Рудольф Арнетт Клей, був професійним боксером з рекордом 14 перемог, 3 поразки, 1 нічия, і прийняв іслам, як і його брат.
На 83-му році життя пішов з життя Рахаман Алі. Він був молодшим брат легендарного Мухаммеда Алі, який до кінця прославляв свого брата.
Рахамана Алі називають найвідданішим прихильником свого брата. Причину смерті наразі не розкривають, а деталі похорону обіцяють оголосити згодом, пише 24 Канал з посиланням на Muhammad Ali Center.
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Що відомо про Рахамана Алі
У пам’ять про легендарного чемпіона він присвятив життя збереженню його спадку, зокрема написав дві книги: автобіографічну "Це брат Мухаммеда Алі! Моє життя в андеркарді" і більш глибоку та особисту "Мій брат, Мухаммед Алі – остаточна біографія".
Мій тато щиро любив свого брата Рахамана. Тепер вони знову разом, поруч зі своїми батьками. Нехай їхній спокій буде вічним,
– написала у соцмережах донька Мухаммеда Алі, Лайла.
Рахаман, який народився під ім’ям Рудольф Арнетт Клей, згодом прийняв іслам, як і його знаменитий брат. З 1964 по 1971 рік він також виступав на професійному рингу. З 18 боїв здобув 14 перемог, з них 7 нокаутом, зазнав 3 поразок та один бій завершив унічию.
Відзначимо, що нещодавно помер видатний тренер Томмі Брукс, який тренував братів Кличків, Холіфілда та Тайсона.