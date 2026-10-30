Українського таланта хотіла натуралізувати європейська збірна

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21-річний Рамік Гаджиєв народився в Азербайджані, однак футбольну кар'єру пов'язав з Україною. У певний момент представники азербайджанської національної команди навіть пропонували йому допомогти з отриманням громадянства та запросити до першої збірної, передає ютуб-канал Ігоря Циганика.

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Азербайджанці самі вийшли на українського футболіста

За словами Гаджиєва, інтерес з боку Азербайджану виник, коли він виступав за СК Дніпро-1. Після свого дебютного гола футболіст отримав пропозицію від шеф-скаута національної команди цієї країни.

Представник збірної запевнив українця, що питання з громадянством не стане перешкодою для його виступів за Азербайджан.

Ми тебе чекаємо, зробимо тобі громадянство – це все не проблема. Вибір за тобою, ми на тебе не тиснемо– пригадує розмову Гаджиєв.

Футболіст також розповів, що йшлося не просто про виступи за молодіжну команду. Його, як він зрозумів, хотіли запросити на тренувальний збір першої збірної, щоб оцінити можливості гравця.

Чому Гаджиєв обрав збірну України

Попри привабливу пропозицію, вінгер вирішив не змінювати футбольне громадянство. Гаджиєв переконаний, що українська національна команда має вищі амбіції з погляду футболу, тому хоче пробитися саме до її складу.

Я розумію, що у збірної України кращі перспективи в плані футболу, ніж в Азербайджані. Буду намагатися потрапити в Україні в національну збірну, а там уже подивимося– пояснив футболіст.

За його словами, рідні не намагалися вплинути на рішення. Навпаки, близькі підтримали вибір Раміка та побажали йому успіхів у кар'єрі.

Гаджиєв також запевнив, що не шкодує про відмову від пропозиції Азербайджану. Наразі він представляє молодіжну збірну України U-21.

У поточному сезоні вінгер провів 12 матчів за ФК Харків, у яких відзначився чотирма голами та п'ятьма результативними передачами. Наразі команда зі Слобожанщини посідає 3 місце в УПЛ.