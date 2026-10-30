Сборная Азербайджана хотела натурализовать украинского таланта

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21-летний Рамик Гаджиев родился в Азербайджане, однако свою футбольную карьеру связал с Украиной. В какой-то момент представители азербайджанской национальной команды даже предлагали ему помочь с получением гражданства и пригласить в основную сборную, сообщает YouTube-канал Игоря Цыганика.

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Азербайджанцы сами обратились к украинскому футболисту

По словам Гаджиева, интерес со стороны Азербайджана возник, когда он выступал за СК Днепр-1. После своего дебютного гола футболист получил предложение от шеф-скаута национальной сборной этой страны.

Представитель сборной заверил украинца, что вопрос с гражданством не станет препятствием для его выступлений за Азербайджан.

Мы тебя ждем, оформим тебе гражданство – это все не проблема. Выбор за тобой, мы на тебя не давим– вспоминает разговор Гаджиев.

Футболист также рассказал, что речь шла не просто о выступлениях за молодежную команду. Его, как он понял, хотели пригласить на тренировочный сбор основной сборной, чтобы оценить возможности игрока.

Почему Гаджиев выбрал сборную Украины

Несмотря на заманчивое предложение, вингер решил не менять футбольное гражданство. Гаджиев убежден, что у украинской национальной команды более высокие амбиции с точки зрения футбола, поэтому хочет пробиться именно в ее состав.

Я понимаю, что у сборной Украины лучшие перспективы в плане футбола, чем в Азербайджане. Буду стараться попасть в Украине в национальную сборную, а там уже посмотрим– пояснил футболист.

По его словам, родные не пытались повлиять на решение. Наоборот, близкие поддержали выбор Рамика и пожелали ему успехов в карьере.

Гаджиев также заверил, что не жалеет об отказе от предложения Азербайджана. В настоящее время он выступает за молодежную сборную Украины U-21.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей за ФК Харьков, в которых отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Сейчас команда из Слобожанщины занимает 3-е место в УПЛ.