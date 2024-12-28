Іран продовжує дивувати своїми незвичними традиціями, які впливають в тому числі на спорт. Чергова абсурдна ситуація сталась в чемпіонаті Ірану з футболу.

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Дикі іранські реалії

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere dello Sport, під загрозою тривалої дискваліфікації опинився захисник збірної Ірану Рамін Резаян. 34-річний футболіст виступає за місцевий Естегляль.

Команда з Тегерана грала на виїзді Чадормалу. Гра завершилась нульовою нічиєю, а після неї Резаян обійняв вболівальницю своєї команди, яка підійшла до нього.

Річ у тім, що з 1979 року в Ірані діє закон, який забороняє чоловікам торкатися жінки, якщо вона не є його дружиною або членом родини. Через це комітет з етики місцевої федерації має дискваліфікувати Раміна.

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Відзначимо, що захисник закордоном встиг пограти в Катарі, а також провів один сезон в Бельгії за Остенде. За збірну Ірану Резаян награв 63 матчі, оформивши шість голів. Один із них – на ЧС-2022. Також футболіст виступав за збірну і на Мундіалі у 2018-му.