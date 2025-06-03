Минулого сезону Рауль Асенсіо став відкриттям у складі Реала. Молодий захисник дебютував у складі мадридців та вразив своєю грою. Втім у 22-річного футболіста можуть виникнути серйозні проблеми за межами поля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mundo Deportivo.

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За крок від в'язниці

Асенсіо звинувачується у розповсюдженні інтимного відео за участі неповнолітньої дівчини. Підозрюється, що Рауль отримав скандальні кадри з дитиною від колишнього футболіста Реала Хуана Родрігеса.

Іспанець стверджує, що не знав про вік дівчини. Насправді їй було 16 років. Правоохоронці вимагають позбавлення волі для Асенсіо строком на чотири роки.

Рауль провів 42 матчі за Реал у сезоні 2024-2025, оформивши два асисти. Мадридці посіли друге місце у чемпіонаті Іспанії та вилетіли у Лізі чемпіонів в 1/4 фіналу від Арсеналу.

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Гравець вже викликався до національної збірної Іспанії, але досі не дебютував за неї. Не зможе він це зробити у червні, коли "фурія роха" гратиме у "фіналі чотирьох" Ліги націй 2024-2025.