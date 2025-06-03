В прошлом сезоне Рауль Асенсио стал открытием в составе Реала. Молодой защитник дебютировал в составе мадридцев и поразил своей игрой. Впрочем, у 22-летнего футболиста могут возникнуть серьезные проблемы за пределами поля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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В шаге от тюрьмы

Асенсио обвиняется в распространении интимного видео с участием несовершеннолетней девушки. Подозревается, что Рауль получил скандальные кадры с ребенком от бывшего футболиста Реала Хуана Родригеса.

Испанец утверждает, что не знал о возрасте девушки. На самом деле ей было 16 лет. Правоохранители требуют лишения свободы для Асенсио сроком на четыре года.

Рауль провел 42 матча за Реал в сезоне 2024-2025, оформив два ассиста. Мадридцы заняли второе место в чемпионате Испании и вылетели в Лиге чемпионов в 1/4 финала от Арсенала.

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Игрок уже вызывался в национальную сборную Испании, но до сих пор не дебютировал за нее. Не сможет он это сделать в июне, когда "фурия роха" будет играть в "финале четырех" Лиги наций 2024-2025.