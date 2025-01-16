Хейні та Гарсія можуть провести реванш після скандального протистояння
- Девін Хейні та Раян Гарсія можуть провести реванш у 2025 році після анулювання результату їх попереднього бою через позитивні допінг-проби у Гарсії.
- Боксери підписали меморандум щодо умов можливого реваншу, а також потенційного третього поєдинку у лютому 2026 року.
- У травні 2025 року обидва виступлять в одному карді в США проти різних суперників, і якщо переможуть, то проведуть реванш у жовтні в Саудівській Аравії.
Девін Хейні та Раян Гарсія можуть провести реванш. Протистояння боксерів відбудеться вже у 2025 році.
В квітні 2024 року Девін Хейні сенсаційно програв Раяну Гарсії, однак незабаром у Раяна виявили позитивні допінг-проби. Результат першого бою анулювали, а Гарсію відсторонили на тривалий термін.
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Хейні та Гарсія зустрінуться в реванші
Боксери підписали необов'язковий меморандум щодо пунктів майбутньої угоди та погодилися на кроки, які призведуть до реваншу та можливо навіть третього поєдинку у лютому 2026 року, пише 24 канал з посиланням на BoxingScene.
У травні 2025 року Хейні та Гарсія виступлять в одному карді в межах вечора боксу в США, однак вони протистоятимуть різним боксерам. Якщо вони здобудуть перемоги, то у жовтні проведуть реванш у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, що нещодавно Девін Хейні анонсував своє повернення у бокс.