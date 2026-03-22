Поєдинок 29-го туру розпочнеться у неділю, 22 березня, о 22:00 за київським часом. У турнірній таблиці Ла Ліги Реал йде другим, випереджаючи підопічних Сімеоне на 9 очок, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Шанс для Луніна: основний воротар Реала випав на тривалий період через травму

Які кадрові проблеми в Реала?

Матч між Реалом та Атлетіко традиційно входить до числа найгарячіших протистоянь у Європі. Цього разу дербі на "Сантьяго Бернабеу" може безпосередньо вплинути на розподіл місць у верхній частині турнірної таблиці Ла Ліги.

Команда Карло Анчелотті підходить до гри з позитивними новинами щодо складу. Після серії травм кілька ключових футболістів, зокрема Кіліан Мбаппе, повернулися до тренувань і можуть отримати шанс зіграти проти принципового суперника.

Водночас участь основного голкіпера Тібо Куртуа залишається під питанням через пошкодження, і в разі його відсутності місце у воротах може зайняти українець Андрій Лунін.

Атлетіко спробує зіпсувати плани принципового суперника

Команда Дієго Сімеоне підходить до дербі на тлі стабільних результатів у чемпіонаті та єврокубках. "Матрацники" демонструють характер навіть у складних матчах і здатні нав’язати боротьбу будь-якому супернику.

Останні очні зустрічі показують, що протистояння між цими командами часто проходить у напруженій та закритій боротьбі, де вирішальну роль відіграє один епізод або стандарт. Саме тому експерти очікують обережний футбол і невелику кількість голів, попри наявність зіркових атакувальних ліній з обох боків.