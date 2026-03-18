Мерсисайдці вважались явним фаворитом протистояння, але перший матч подарував несподіванку. Галатасарай на своєму полі мінімально обіграв команду Арне Слота, повідомляє 24 Канал.

До теми Працював у Росії і закинув інстаграм: де зараз легенда збірної України Андрій Воронін

Як Галатасарай бив Ліверпуль?

Причому для турків це вже друга перемога над Ліверпулем цього сезону. На етапі ліги ЛЧ Галатасарай також бився із англійським клубом та святкував перемогу з таким же рахунком 1:0.

Проте тепер вирішальний поєдинок відбудеться не в Туреччині, а в Англії на стадіоні "Енфілд". На виїзді стамбульці куди більш вразливі, що доводить стаистика.

У цьому сезоні Ліги чемпіонів Галатасарай в гостях здолав лише Аякс. У свою чергу у виїзних матчах проти Айнтрахта, Монако, Манчестер Сіті та Ювентуса турки не взяли ані балу.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів. Перемога Ліверпуля – 1,30, нічия – 6,50, тріумф Галатасарая – 9,40. Що ж стосується проходу у чвертьфінал, то успіх англійців оцінений у 1,36, стамбульців – у 3,20. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,36, тоді як на ТМ2,5 – 3,14.

*Коефіцієнти подані станом на 01:45 18.02.2026

В разі проходу Ліверпуля турки повторять свій найкращий виступ у Лізі чемпіонів. Раніше Галатасарай лише у сезоні 2012 – 2013 досягав 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

В чемпіонаті ж підопічні Буруку несуться до чергового чемпіонства, маючи 4 бали переваги над Фенербахче при одному матчі в запасі. А ось становище Ліверпуля в чемпіонаті Англії не є таким втішним.

Команда Арне Слота вже давно попрощалась із надіями захистити чемпіонський титул. Нині мерсисайдці ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. За вісім турів до фінішу Ліверпуль посідає п'яте місце, відстаючи від топ-четвірки на два бали.