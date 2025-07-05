Мадрид у півфіналі: Реал втримав перемогу над Боруссією попри три голи в компенсований час

Мадридський Реал мав без проблем вигравати у дортмундців після впевненої гри у першому таймі. Втім під завісу матчу команди вирішили пограти на нервах своїх вболівальників.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 підійшла до завершення стадія 1/4 фіналу. В останньому матчі суботи мадридський Реал бився за путівку до півфіналу із дортмундською Боруссією, повідомляє 24 Канал.

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Знову без Мбаппе

Мадридці лише раз допустили осічку на КЧС, зігравши внічию у першому турі проти Аль-Хіляля. У свою чергу Пачука, Зальцбург та Ювентус не стали перепоною для команди Хабі Алонсо.

А ось дортмундська Боруссія обіцяла дати перший серйозний бій новому коучу "бланкос". Зрештою Алонсо виставив бойовий склад, хоч і залишив на лаві запасних Кіліана Мбаппе.

Все тому, що на клубному Мундіалі круто вистрілив Гонсало Гарсія. Вихованець Реала оформив три голи та один асист у попередніх іграх, тому заслужив на місце в основі.

До слова, у цій грі могло відбутися протистояння братів Беллінгемів, адже молодший з них нещодавно перебрався до Боруссії. Втім Джоб вже встиг перебрати карток, тому був змушений пропустити звітний матч.

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Реал – Боруссія Дортмунд 3:2

Голи: Гонсало Гарсія, 10, Фран Гарсія, 20, Мбаппе, 90+4 – Баєр, 90+3, Гірассі, 90+8 (пен).

Зрештою ставка тренера на Гонсало зіграла вже у першому таймі матчу з дортмундцями. Вже на десятій хвилині іспанець відкрив рахунок, замкнувши подачу від Гюлера.

Цей гол дозволив мадридцям комфортно почуватися на полі та диктувати свої умови. А вже на 20-й хвилині Реал ще й збільшив перевагу над опонентом.

Знову відзначився Гарсія, але цього разу вже не Гонсало. Мова про лівого захисника Франа Гарсію, який витіснив із основи зіркового Ферлана Менді.

25-річний іспанець вдало відгукнувся на простріл від Трента Александера-Арнольда. Для новачка Реала це вже другий асист за мадридський клуб.

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Здавалось, що у німців вже шансів на камбек немає. Проте Боруссія змогла трохи оживитися у другому таймі, адже в перерві Ніко Ковач зробив аж три заміни.

А у компенсований час команди влаштували перестрілку. Спочатку Баєр скоротив відставання точним ударом майже з лінії карного майданчика. Втім вже за хвилину Мбаппе красивим боковим ударом повернув Реалу перевагу у два голи.

Але і на цьому ще не все! Хейсен спочатку привіз пенальті, зірвавши вихід Гірассі сам на сам. При цьому Дін ще і був вилучений через суперечки з рефері. Серу все ж точно пробив з позначки, проте часу на ще один гол не залишалось.

Таким чином, Реал стає останнім півфіналістом Клубного чемпіонату світу. У битві за путівку до фіналу підопічні Хабі Алонсо зіграють проти чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ.