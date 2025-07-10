Окупили літні трансфери: скільки заробив Реал за Клубний чемпіонат світу-2025

Реал 9 липня 2025 року завершив виступи на Клубному чемпіонаті світу-2025 у Сполучених Штатах Америки. "Королівський клуб" у півфіналі поступився ПСЖ та вилетів з турніру.

Стало відомо, скільки "вершкові" заробили за участь на Клубному чемпіонаті світу 2025 року. Мадридці значно поповнили свою скарбничку, повідомляє 24 канал із посиланням на Mundo Deportivo.

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Призові Реала на Клубному ЧС-2025

За наявною інформацією, Реал заробив 74,4 мільйона євро на Клубному чемпіонаті світу 2025 року. Лише за участь у турнірі в США "Королівський клуб" отримав 31,4 мільйона євро.

На груповій стадії Клубного чемпіонату світу-2025 Реал здолав Пачуку та Зальцбург, за що отримав по 3,7 мільйона євро за кожну перемогу. За нічию у матчі з Аль-Хілялем "вершкові" заробили 925 тисяч євро.

В 1/8 фіналу КЧС-2025 "Королівський клуб" заробив 23,8 мільйона євро, вибивши з турніру Ювентус. В 1/4 турніру Реал пройшов Боруссію, за що отримав 19,5 мільйона євро.

До слова. Барселона за тріумф в Ла Лізі заробила 63 мільйона євро, зігравши при цьому 38 матчів. Тоді як Реал зіграв всього шість поєдинків на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Цікаво, що Реал окупив дві літні витрати на підписання Діна Хейсена з Борнмута та Трента Александра-Арнольда з Ліверпуля (англієць отримав підписний бонус). "Королівський клуб" заплатив загалом 68 мільйонів євро.

Раніше повідомляли, про те скільки ПСЖ заробив за Клубний чемпіонат світу 2025 року. Парижани можуть отримати додаткові кошти за перемогу у фіналі турніру, який відбудеться 13 липня.