Хет-трик Мбаппе похоронив вже мертве МанСіті: Реал продовжує гонитву за трофеєм Ліги чемпіонів

У середу, 19 лютого, відбулась решта матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Центральний поєдинок цієї стадії відбувся у Мадриді, де Реал приймав гостей із синьої частини Манчестера.

Реал – Манчестер Сіті 3:1 (за двома матчами 6:3)

Голи: Мбаппе, 4, 33, 61 – Ніко, 90+2

Перший матч між Манчестер Сіті та Реалом став справжньою драмою на "Етіхад". Протягом поєдинку "Королівському клубу" довелось двічі відігруватись у рахунку після дублю Ерлінга Голанда, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті в плей-оф Ліги чемпіонів

Однак команда Карло Анчелотті продемонструвала свою традиційну гру – першою пропустила, по ходу гри відігралась та наприкінці зустрічі вирвала перемогу. Так було і у першому матчі проти "містян". Вже у компенсований до поєдинку час Беллінгем приніс Реалу виїзну перемогу з рахунком 2:3.

Одразу декілька вимушених змін зробив Пеп Гвардіола, якщо порівнювати із першим матчем. Все через ушкодження, зокрема це стосується головного бомбардира "містян" Голанда. Ерлінг розпочав поєдинок із лави запасних.

Вже на 4-й хвилині матчу мадридському клубу вдалось швидко повести у рахунку. Асенсіо класною дальньою передачею знайшов Мбаппе, Кіліан парашутом перекинув Едерсона, вивівши Реал уперед 1:0. Не зрозуміло, що робив бразильський воротар МанСіті так далеко від власних воріт. Черговий гол на совісті Едерсона.

Як Реал відкрив рахунок: дивіться відео

На старті поєдинку Гвардіола втратив основного центрбека. Стоунс не зміг продовжити матч після боротьби. Замість нього у центр захисту МанСіті вийшов Аке.

Вінісіус легко обійшов на швидкості свого опікуна, але його простріл перехопив захисник Сіті. М'яч полетів за межі поля – кутовий. Однак футболісти Анчелотті не змогли перетворити стандарт у ще одне взяття воріт. Удар у Беллінгема не вдався.

Після екватора тайму Мбаппе подвоїв перевагу господарів. Кіліан отримав передачу від Родріго, красиво посадив на п'яту точку оборонця МанСіті та пробив повз Едерсона – 2:0. Саме із таким рахунком пішли команди на перерву. Гвардіолі потрібно було щось вигадати під час відпочинку, аби розбудити свою команду.

Відео другого голу Мбаппе

Однак зробити Пепу це не вдалось. Футболісти манчестерського клубу продовжували провалювати гру у другому таймі. На 61-й хвилині Мбаппе став автором хет-трика після передачі Вальверде. Перед цим Кіліан міг забивати після прострілу Вальверде, але Едерсон усім тілом парирував удар француза.

Відео третього голу Мбаппе

Протягом цілого матчу Реал створив чималу кількість моментів, окрім забитих голів. Натомість у Куртуа взагалі не було роботи.

Довідка. Станом на 79-му хвилину МанСіті завдали лише 6 ударі по воротах Куртуа, лише один із яких був у ствір володінь бельгійського голкіпера Реала.

Наприкінці матчу Анчелотті здійснив декілька замін. Замість героя поєдинку Мбаппе вийшов Діас.

На 85-й хвилині Родріго із передачі Беллінгема міг збільшувати рахунок. Гості нарешті створили гостроту на останніх хвилинах зустрічі. Куртуа парирував удар Хусанова.

Вже у компенсований до матчу час гості спромоглись на гол престижу, який забив Ніко.

Реал розгромив Манчестер Сіті на власному полі 3:1. Андрій Лунін та компанія крокує в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Єврокубковий сезон для "містян" закінчений.