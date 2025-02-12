Історична перемога: Реал встановив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів

Реал успішно виступає у Лізі чемпіонів протягом багатьох років. Тільки наявність 15 трофеїв головного європейського турніру вже доводить велич та тотальну домінацію "Королівського клубу".

Учора, 11 лютого, Манчестер Сіті та Реал влаштували справжню рубку на "Етіхаді" в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. У підсумку "вершкові" вийшли переможцем матчу, здійснивши ефектний камбек на останніх хвилинах протистояння.

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Королі Ліги чемпіонів

Перемога над Манчестер Сіті стала 300-ю для Реала за всю історію участі мадридців у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу УЄФА.

"Вершкові" стали першим клубом, якому підкорилась ця позначка. Для досягнення історичного показника Реалу знадобилось 498 матчів. Друге місце посідає Баварія – 241 перемога, а першу трійку замикає Барселона – 209.

Топ-5 команд за кількістю перемог у Лізі чемпіонів:

1. Реал – 300 перемог

2. Баварія – 241

3. Барселона – 209

4. Манчестер Юнайтед – 161

5. Ювентус – 157

Нагадаємо, що на Реал очікує матч-відповідь проти Манчестер Сіті в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024 на "Бернабеу". Друга битва грандів європейського футболу відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.