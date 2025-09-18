Ребров різко відповів на чутки про варіант з грецьким грандом
- Сергій Ребров заперечив чутки про перемовини з грецьким клубом Панатінаїкос, наголошуючи на чинному контракті з Українською асоціацією футболу.
- Панатінаїкос зацікавився Ребровим після звільнення тренера Руї Віторії, але Ребров зазначив, що не шукає нових можливостей, оскільки задоволений роботою зі збірною України.
Грецький Панатінаїкос зацікався головним тренером збірної України Сергієм Ребровим. 51-річний фахівець прокоментував можливий відхід з головної команди країни.
Сергій Ребров заперечив інформацію про перемовини з представниками Панатінаїкоса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.
Що сказав Ребров про варіант з Панатінаїкосом?
Сергій Станіславович, у властивому йому стилі, попросив звернутися до грецьких ЗМІ, які розповсюджують неправдиву інформацію.
У них і запитайте, у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки,
– повідомив Ребров.
51-річний фахівець додав, що йому цікаво працювати зі збірною Україною, а тому не шукає собі запасний варіант з продовженням тренерської кар'єри.
Чому Панатінаїкос зацікавився Ребровим?
- Грецький Панатінаїкос нещодавно звільнив португальського тренера Руї Віторію, який очолював "зелених" з 2024 року. Наразі командою керує його асистент Христос Контіс.
- Сергій Ребров невдало розпочав відбір на ЧС-2026, набравши лише один бал у двох матчах.
- Вболівальники "синьо-жовтих" вимагають відставки головного тренера, звинувачуючи його у провальному старті.
- Керівництво УАФ на чолі з Андрієм Шевченком не реагує на тиск футбольної спільноти, довіряючи головному тренеру.
- Тому варіант з Панатінаїкосом міг бути виходом зі складної ситуації.