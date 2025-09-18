Ребров резко ответил на слухи о варианте с греческим грандом
- Сергей Ребров опроверг слухи о переговорах с греческим клубом Панатинаикос, подчеркивая действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола.
- Панатинаикос заинтересовался Ребровым после увольнения тренера Руи Витории, но Ребров отметил, что не ищет новых возможностей, поскольку доволен работой со сборной Украины.
Греческий Панатинаикос заинтересовался главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. 51-летний специалист прокомментировал возможный уход из главной команды страны.
Сергей Ребров опроверг информацию о переговорах с представителями Панатинаикоса. Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на Украинский футбол.
Что сказал Ребров о варианте с Панатинаикосом?
Сергей Станиславович, в свойственном ему стиле, попросил обратиться к греческим СМИ, которые распространяют неправдивую информацию.
У них и спросите, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи,
– сообщил Ребров.
51-летний специалист добавил, что ему интересно работать со сборной Украины, а потому не ищет себе запасной вариант с продолжением тренерской карьеры.
Почему Панатинаикос заинтересовался Ребровым?
- Греческий Панатинаикос недавно уволил португальского тренера Руи Виторию, который возглавлял "зеленых" с 2024 года. Сейчас командой руководит его ассистент Христос Контис.
- Сергей Ребров неудачно начал отбор на ЧМ-2026, набрав лишь один балл в двух матчах.
- Болельщики "сине-желтых" требуют отставки главного тренера, обвиняя его в провальном старте.
- Руководство УАФ во главе с Андреем Шевченко не реагирует на давление футбольного сообщества, доверяя главному тренеру.
- Поэтому вариант с Панатинаикосом мог быть выходом из сложной ситуации.