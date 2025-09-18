Греческий Панатинаикос заинтересовался главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. 51-летний специалист прокомментировал возможный уход из главной команды страны.

Сергей Ребров опроверг информацию о переговорах с представителями Панатинаикоса. Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на Украинский футбол.

Что сказал Ребров о варианте с Панатинаикосом?

Сергей Станиславович, в свойственном ему стиле, попросил обратиться к греческим СМИ, которые распространяют неправдивую информацию.

У них и спросите, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи,

– сообщил Ребров.

51-летний специалист добавил, что ему интересно работать со сборной Украины, а потому не ищет себе запасной вариант с продолжением тренерской карьеры.

Почему Панатинаикос заинтересовался Ребровым?