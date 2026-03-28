Куди може піти Ребров: відомий клуб зацікавлений у тренері збірної України

Збірна України провалила свій перший матч у 2026 році. Національна команда безславно поступилась Швеції у Валенсії.

Підопічні Реброва програли 1:3 через хет-трик Віктора Дьокереша. Як наслідок, збірна України завершила виступи у кваліфікації на чемпіонат світу-2026, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

Куди може піти Ребров?

Через невдалі результати у ЗМІ часто підіймається питання відставки Сергія Реброва. Тренер поки не оголошував про свій відхід зі збірної, адже у березні на нього чекає ще один матч.

Проте за інформацією журналіста Володимира Звєрова в послугах Реброва зацікавлений один клуб. Мова про харківський Металіст 1925, який зберігає інтерес до тренера.

Якщо Сергій залишить збірну, харків'яни готові будуть зробити пропозицію тренеру в майбутньому. Наразі ж клубом з Харкова керує Младен Бартулвич, а команда йде п'ятою в турнірній таблиці УПЛ.

Як Ребров керував збірною України?

Нагадаємо, що контракт Реброва зі збірною України чинний до кінця липня поточного року згідно з Transfermarkt. Сергій очолив команду влітку 2023 року та провів на її чолі 33 матчі (15 перемог, 8 нічиїх, 10 поразок).

Тренер допоміг "синьо-жовтим" кваліфікуватися на Євро-2024, але там команда посіла останнє місце в групі. Натомість у Лізі націй Україна стала другою в дивізіоні В та не зуміла піднятися в "еліту".

Що далі для збірної України?