Куди може піти Ребров: відомий клуб зацікавлений у тренері збірної України
- Сергій Ребров може залишити збірну України після провалу у відборі на ЧС-2026.
- Один з клубів УПЛ зацікавлений у запрошенні спеціаліста.
Збірна України провалила свій перший матч у 2026 році. Національна команда безславно поступилась Швеції у Валенсії.
Підопічні Реброва програли 1:3 через хет-трик Віктора Дьокереша. Як наслідок, збірна України завершила виступи у кваліфікації на чемпіонат світу-2026, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.
До теми Збірна України програла Швеції та вилетіла з відбору на чемпіонат світу-2026
Куди може піти Ребров?
Через невдалі результати у ЗМІ часто підіймається питання відставки Сергія Реброва. Тренер поки не оголошував про свій відхід зі збірної, адже у березні на нього чекає ще один матч.
Проте за інформацією журналіста Володимира Звєрова в послугах Реброва зацікавлений один клуб. Мова про харківський Металіст 1925, який зберігає інтерес до тренера.
Якщо Сергій залишить збірну, харків'яни готові будуть зробити пропозицію тренеру в майбутньому. Наразі ж клубом з Харкова керує Младен Бартулвич, а команда йде п'ятою в турнірній таблиці УПЛ.
Як Ребров керував збірною України?
Нагадаємо, що контракт Реброва зі збірною України чинний до кінця липня поточного року згідно з Transfermarkt. Сергій очолив команду влітку 2023 року та провів на її чолі 33 матчі (15 перемог, 8 нічиїх, 10 поразок).
Тренер допоміг "синьо-жовтим" кваліфікуватися на Євро-2024, але там команда посіла останнє місце в групі. Натомість у Лізі націй Україна стала другою в дивізіоні В та не зуміла піднятися в "еліту".
Що далі для збірної України?
- Підопічні Реброва провалили завдання кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У фіналі плей-оф за вихід на Мундіаль гратимуть Швеція та Польща.
- Натомість на Україну чекатиме товариський матч проти Албанії. Спаринг пройде 31 березня у Валенсії. Його команда проведе під керівництвом Сергія Реброва, який поки не планує йти у відставку за інформацією Tribuna.
- Скоріш за все, у червні на нашу команду чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там "синьо-жовті" гратимуть у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.