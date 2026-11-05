"Поговорять і забудуть": легенда Динамо зробив неочікувану заяву про Ярмоленка

Андрій Ярмоленко відзначився 125-м голом в УПЛ у воротах Кривбаса та став абсолютним рекордсменом за кількістю забитих м'ячів у чемпіонатах України. Він перевершив досягнення Максима Шацьких, в активі якого 124 голи.

Легендарний у минулому нападник Динамо привітав Ярмоленка з побиттям свого рекорду. Це він зробив в інтерв'ю для видання "Український футбол".

Що про рекорд Ярмоленка сказав Шацьких

Шацьких зазначив, що не відчуває з цього приводу ревнощів. Для нього головний фактор у футболі – це визнання з боку вболівальників.

Це історія. Зараз день – два про це поговорять – і забудуть. Згадають лише тоді, коли хтось інший наблизиться до цього рекорду,

– зауважив колишній футболіст Динамо.

Він додав, що для нього рекорди не головне. Для нього набагато важливіше – це прийняття вболівальників, зокрема, те, як зворушливо з ним прощались трибуни.

Визнання людей – це для мене незрівняно цінніше, ніж сухі цифри. Безумовно, приємно бути в статистиці на все життя, але повторюся, що ці речі другорядні,

– наголосив Шацьких.

За його словами, подивитись матч, у якому Ярмоленко перевершив бомбардирський рекорд чемпіонатів України, в прямому етері йому не вдалось. У цей самий час його команда Азія проводила свій поєдинок.

Я Андрія привітав ще взимку в Туреччині на зборах. Не сумнівався в ньому. Зараз вітаю його ще раз. Щиро радий, що він домігся цього результату,

– підкреслив узбецький фахівець.

Він від щирого серця назвав Ярмоленка молодцем. А також побажав футболісту так тримати й далі.

Як Ярмоленко перевершив бомбардирський рекорд у чемпіонатах України

Ярмоленко забив свій 125-й гол у чемпіонатах України у ворота Кривбаса з пенальті. Варто відзначити, що в цій грі вінгер Динамо також віддав асист на Пономаренка, а наприкінці першого тайму отримав пряму червону картку.

Із рекордом Ярмоленка привітали не тільки в клубі. Зокрема, теплі слова на адресу футболіста на своїй сторінці в Інстаграмі написав головний тренер збірної України Андреа Мальдера.

Ще один колишній наставник національної команди Мирон Маркевич також привітав Ярмоленка з історичним досягненням. За його словами, Андрій довго йшов до цієї мети та продовжував демонструвати приклад іншим футболістам.